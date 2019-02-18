Seçim çalışmaları kapsamında Çağrışan, Has ve Bademli Mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın Ak Parti Mudanya Belediye Başkanı Dr. A. Murat Ünal, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Gittiğiher mahallede halkın büyük bir coşkuya karşılanan Dr. Ünal, Mudanya'yı barış ve kardeşlik içerisinde halkla birlikte yöneteceklerini açıkladı.

Dr. Ünal, " Kırsaldaki mahalle sakinlerimizle bir araya gelip, sorunlarını dinliyor, talepleri değerlendiriyoruz. Çağrışan, Has ve Bademli Mahallesi'nin başta alt yapı olmak üzere ulaşım ve diğer sorunları biliyoruz. Çok güzlü bir teknik ekibimizle Mudanya Belediyesi'ne talebiz. Seçim kampanyamız Mudanya'da adeta 'Halk Hareketi'ne dönmüş durumda. Mudanya'nın bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammüllü yok. Merkezi hükümetle birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin de gücünü arkamıza alarak, sizlere daha iyi hizmet vermeye hazırız.Biz siyasette Mudanya halkının üstünde bir güç tanımıyoruz. Halkımızın istediği istikamete bakıyor, halkımızla her geçen gün gönül bağımızı ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyoruz." dedi. Gittiği mahallelerde ev ziyaretlerinde de yapan Cumhur İttifakı'nın Ak Parti Mudanya Belediye Başkanı Dr. A. Murat Ünal, kadın seçmenlerden de tam destek görüyor.

Kaynak: Bültenler