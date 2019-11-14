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Mudanya Huzur'da çifte açılış

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Huzur Özen Yaşlı Konukevi çifte açılışa sahne oldu.

14.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:28Mudanya Huzur'da çifte açılış
'nın ilçesinde, Özen Yaşlı Konukevi çifte açılışa sahne oldu. Huzurevinin hem yeni yeri, hem de resim ve el sanatları eğitimi gören 18 kursiyerin eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Mudanya'nın Yıldıztepe mevkiindeki gerçekleşen Özen Yaşlı Konukevleri bünyesindeki Huzur Özen Yaşlı Konukevi'nin açılışına Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. 9 ortaklı Özen Yaşlı Konukevleri A.Ş. adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Keskin, 6 yıl evvel Mudanya'nın Bademli Mahallesi'nde başladıkları yolculuğu Yıldıztepe'de sürdürmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, kurum hakkında davetlileri bilgilendirdi. Mudanya'da 40, diğer şubesi olan Nilüferköy'de 40 olmak üzere 80 çalışanıyla kurumdaki sakinlerine öncelikle saygı ve sevgiyle yaklaştıklarını belirten Özgen Keskin, bünyelerinde bulunan doktor, hemşire, psikolog hizmetlerinin yanı sıra temizlikleri, yemek yemelerini ve bütün bakımlarını kurum olarak saygı ve sevgi çerçevesinde gerçekleştirdiklerin söyledi.

Bilhassa doktorundan hemşiresine, psikoloğundan diyetisyen ve aşçılarına kadar herkesin konusunda uzman olduğunun altını çizen Keskin, kurumun 9 ortağı ile bu kurumu yalnız bırakmayan sakinlerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, önceki yıllarda Yıldırım Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Özgen Keskin'in hep ilkleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bu yapılanları gördüğümüzde sadece Mudanya'ya değil, Türkiye'ye de örnek olacak konukevlerinin işaretini görüyorum. Hizmet ve katkılarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi. Mudanya Huzur'un daha önce güzel bir konaklama hizmeti veren otel olduğunu hatırlatan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise, şimdi aynı konforu buradaki sakinlerine vermesine olanak sağlayan işadamlarına teşekkür etti.

Daha sonra Osmangazi Halk Eğitim Merkezi görevlilerinden resim öğretmeni Pınar Kaya ile el sanatları öğretmeni Derya Çınar Uludağ'ın, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü kurslarda öğrenim gören 18 kişiye sertifikaları takdim edildi. Temsili kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen sergide, davetliler, el emekleri ve resimleri ilgiyle inceledi. - BURSA

Özgen Keskin, Mudanya, Bursa, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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