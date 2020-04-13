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Mudanya Kaymakamı Sözer sokağa çıkma yasağına uyanlara teşekkür etti

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağına uyup, bu süreçte sağduyulu davranan ilçe halkına teşekkür etti.

13.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:42
Mudanya Kaymakamı Sözer sokağa çıkma yasağına uyanlara teşekkür etti
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağına uyup, bu süreçte sağduyulu davranan ilçe halkına teşekkür etti.
Sözer, yaptığı yazılı açıklamada, Mudanya halkına hizmet etmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.
Salgın sürecinde alınan tedbirlere riayet ederek sağduyulu davranan ilçe vatandaşlarına teşekkür eden Sözer, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği, zorunlu ihtiyaçlarının temini için çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma, Vefa Sosyal Destek Gruplarına ve çalışan esnafımıza en içten dileklerimle teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili hemşehrilerimin zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Mudanya, Güncel
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