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Mudanya Liman Başkanlığından organ bağışı

Mudanya Liman Başkalığı, amatör denizci ve kısa mesafe telsiz ehliyeti almaya gelenlere organ ve doku bağış belgesi düzenledi.

22.10.2019 11:11Mudanya Liman Başkanlığından organ bağışı
Mudanya Liman Başkalığı, amatör denizci ve kısa mesafe telsiz ehliyeti almaya gelenlere organ ve doku bağış belgesi düzenledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Organ Bağışı Kalpten Gelen Bir Iyiliktir" sloganı ile Mudanya Liman Başkanlığı ile ortak bir çalışma başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz belgesi alan vatandaşlara organ bağışının önemini anlattı. Gönüllü olanlara organ ve doku bağış kartları imzalatıldı.

Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, "Böylesine mühim bir konuda öncülük etmekten büyük mutluluk duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Belgelerini almaya gelen kursiyerlerimizin gösterdikleri ilgi bizleri ayrıca mutlu etti" diyerek, herkesi organ ve doku bağında bulunmaya çağırdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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