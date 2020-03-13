Mudanya Liman Başkanlığından şehitlere lokma
Mudanya Liman Başkanlığı, vatan savunmasında şehit olan askerler ve güvenlik güçlerimizin ruhlarını şad etmek için lokma döktürdü.
13.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:03
Mudanya Liman Başkanlığı, vatan savunmasında şehit olan askerler ve güvenlik güçlerimizin ruhlarını şad etmek için lokma döktürdü.
Mudanya Liman Başkanlığı önünde, başkanlık personelinin destekleriyle hazırlanan stantta, lokmanın haricinde Türk bayrağı, su ve meşrubatlar, çevredeki esnaf ve komşuların yanı sıra bulvarda bulunan vatandaşlara ikram edildi. Liman Başkanı Veysel Yaşar, "Şehitlerimizi ve elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden aile dostumun biricik kızı Zeynep Çoşkun'un ruhlarını şad etmek istedik. Mübarek üç ayların içinde bulunduğumuz bu günlerde, başta şehitlerimiz ve bütün ölmüşlerimizin ruhlarını şad etmek ve kendilerine dualarımızı göndermeye vesile olmaya çalıştık. Ülkemizin son günlerde terörle mücadelesinde güvenlik güçlerimizin başarılı olmasını niyaz ediyoruz. 2 bin kişilik hazırlanan lokma ve ikramlarımızın kısa bir zamanda tükenmesi verilen önemi göstermektedir. İslam alemi başta olmak üzere, memleketimizde birlik beraberlik ve huzur dolu günlerin yaşanması için dua ediyoruz. Lokma ikramımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz, afiyet ve şifa olsun. Böyle zor günlerde bu tablo gerçekten çok mühim" şeklinde konuştu. - BURSA
Mudanya Liman Başkanlığı önünde, başkanlık personelinin destekleriyle hazırlanan stantta, lokmanın haricinde Türk bayrağı, su ve meşrubatlar, çevredeki esnaf ve komşuların yanı sıra bulvarda bulunan vatandaşlara ikram edildi. Liman Başkanı Veysel Yaşar, "Şehitlerimizi ve elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden aile dostumun biricik kızı Zeynep Çoşkun'un ruhlarını şad etmek istedik. Mübarek üç ayların içinde bulunduğumuz bu günlerde, başta şehitlerimiz ve bütün ölmüşlerimizin ruhlarını şad etmek ve kendilerine dualarımızı göndermeye vesile olmaya çalıştık. Ülkemizin son günlerde terörle mücadelesinde güvenlik güçlerimizin başarılı olmasını niyaz ediyoruz. 2 bin kişilik hazırlanan lokma ve ikramlarımızın kısa bir zamanda tükenmesi verilen önemi göstermektedir. İslam alemi başta olmak üzere, memleketimizde birlik beraberlik ve huzur dolu günlerin yaşanması için dua ediyoruz. Lokma ikramımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz, afiyet ve şifa olsun. Böyle zor günlerde bu tablo gerçekten çok mühim" şeklinde konuştu. - BURSA
Kaynak: İHA
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