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Mudanya minibüslerinin güzergahı değişti

23 No'lu Mudanya Minibüscüler Kooperatifinden yapılan duyuruya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin aldığı karar doğrultusunda Güzelyalı minibüslerinin güzergahı hiç ulaşım imkanı olmayan caddelere ulaşım imkanı sağlanması amacıyla değişti.

27.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:41Mudanya minibüslerinin güzergahı değişti
23 No'lu Minibüscüler Kooperatifinden yapılan duyuruya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin aldığı karar doğrultusunda minibüslerinin güzergahı hiç ulaşım imkanı olmayan caddelere ulaşım imkanı sağlanması amacıyla değişti.

SS 23 No'lu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Zekai Samast tarafından yapılan açıklamada, "Güzelyalı içi Yuvam Kent dönüş güzergahı, mezarlık tarafından yapılmayacaktır. Dönüş Yuvamkent bitiminden sonra Meydan Sokak yönünde devam edecektir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME'nin Almış Olduğu Kararda ise, "Şehir içi hattının, Burgaz Mahallesi'nin hiç ulaşım imkanı bulunmayan kesimine ulaşım hizmeti sağlamak üzere, Güzelyalı merkeze gidiş yönünde (Ekli krokide gösterilen), Araba Yolu Caddesi Meydan Sokak, Çamlık Sokak, Avcılar Caddesi, Dere Sokak, Çeşme Sokak, Kazım Karabekir Caddesi ( Güzelyalı Merkez) güzergahını kullanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir" diye açıklandı. - BURSA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Güzelyalı, Mudanya, Güncel

Kaynak: İHA

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