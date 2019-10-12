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Mudanya Mütarekesi kutlamalarına görkemli final

Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, sevilen sanatçı Can Bonomo konseriyle final yaptı.

12.10.2019 11:33Mudanya Mütarekesi kutlamalarına görkemli final

Binlerce kişi, Türkiye'nin bağımsızlık imzasının atıldığı Mudanya'da Mütareke coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, sevilen sanatçı Can Bonomo'nun konseriyle sona erdi. Kutlamalar kapsamında Araştırmacı Yazar Erol Mütercimler, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde "Mudanya Mütarekesi ve Diplomasi Savaşı" söyleşisiyle Mudanyalılarla buluştu. İskele Meydanı'ndan başlayıp Mütareke Meydanı'nda son bulan barış ve kardeşlik yürüyüşünün ardından sahneye çıkan Can Bonomo ise, en güzel şarkılarını Bursalılarla birlikte seslendirdi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Türkiye'nin kuruluş temellerinin atıldığı Mudanya'nın tarihi önemini tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.


Can Bonomo, Türkiye, Mudanya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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