Mudanya'nın 2700 Yıllık Tarihi Sanatla Canlandı

Myrleia-Apameia'dan, Tirilye ile Eşkel arasındaki kıyıda yer alan Daskleion Kenti ve Kapanca'daki Caesareia Germanica Kenti'ni günümüzle buluşturan sergi, sanatseverleri zaman tünelinden geçirdi.

Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olan Myrleia Antik Kenti'nin 2 bin 700 yıllık geçmişi özel bir sergiyle tanıtıldı. İlk kurulduğunda Myrleia adını taşıyan Mudanya'yı sahip olduğu değerleriyle koruma amacıyla çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Myrleia'dan Mudanya'ya" isimli sergiyle, geçmişle geleceği buluşturdu.

Myrleia'dan Mudanya'ya 2700 yıllık tarihi yolculuk, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in danışmanlığında sanatla anlatıldı. Myrleia-Apameia'dan, Tirilye ile Eşkel arasındaki kıyıda yer alan Daskleion Kenti ve Kapanca'daki Caesareia Germanica Kenti'ni günümüzle buluşturan sergi, sanatseverleri zaman tünelinden geçirdi. Sergi kapsamında ayrıca Mudanya'yı 2 bin yıl önce çeşitli müsabakalarda temsil eden şampiyon atlet Tatianos'un 3 metrelik heykeli de ilgi gördü.Serginin açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, Myrleia Antik Kenti Platformu temsilcisi akademik odaların ve sendikaların, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ile Mudanyalılar katıldı.

MYRLEİA, AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞECEK

Serginin açılışını yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia'dan günümüze kültürel mirasın korunması ve gün yüzüne çıkarılması konusunda arkeolojik kazıların devam etmesi noktasında verilen mücadelenin yanı sıra; projeye tanıtım ve yayın çalışmalarını da katarak bütüncül bir yol izlediklerini belirtti. Doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanlarına sahip şanslı bir kent olan Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olan Myrleia Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, "Bir kenti kent yapan kültürü, içinde yaşattığı değerleri ve onları yaşatan, kentine sahip çıkan insanlarıdır. Tarihi ve kültürel mirasın, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazine olduğu gerçeğinden hareketle tarihi ve kültürel değerimizi tüm insanlığa sunuyoruz. Bu amaçla; Mudanya'nın görsel hikayesini yazdık. Kentin var olan kimliğini kentlileri başta olmak üzere tüm dünyaya anlatma hedefimizi sanatla ortaya koyduk. Myrleia-Apameia'dan, Tirilye ile Eşkel arasındaki kıyıda yer alan Daskleion kenti ve Kapanca'daki Caesareia Germanica kentini günümüzle buluşturduk. Myrleia Antik Kenti'ni ortaya çıkarıp açık hava müzesine dönüştürmeyi, bu yolla da dünya turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz" dedi. Başkan Türkyılmaz, kentin tarihi değerinin korunması noktasında yıllardır mücadele veren sivil toplum örgütlerine, Myrleia Antik Kenti Platformu temsilcilerine teşekkür etti.

MUDANYA'NIN ZAMAN TÜNELİ

Myrleia'nın hikayesi ile bu topraklardaki tarihi yapılar, kültür oluşumları, yaşam tarzı, tarımsal değerler ve karakterler görsel sanatlar kullanılarak bir bütün olarak yansıtıldı. Bu kapsamda öncelikle fotoğraf sanatından yararlanıldı. Mudanya'nın yerden ve havadan olmak üzere tarihi, kültürel ve doğal değerleri, fotoğrafla kayıt altına alındı. Böylelikle günümüzde varlığını koruyan yapıların geçmişi, fotoğraf ve resim sanatı birleştirilerek fotoğraf tamamlama uygulamasıyla anlatıldı. Proje kapsamında ayrıca Mudanya'yı 2000 yıl öncesinde çeşitli kentlerde düzenlenen uluslararası yarışmalara katılan, Bursa'yı çok büyük başarılarla temsil eden şampiyon atlet Tatianos'un heykeli kazandırıldı. Fotoğraf ve resim sanatının birleştirilmesiyle oluşturulan sergide kullanılan çalışmalar, "Myrleia'dan Mudanya"ya isimli bir kitap projesiyle taçlandırıldı.

Kaynak: Bültenler