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Mudanya'nın 'Uğur Böceği' projesinden hoş geldin sürprizi

Uğur Böceği projesiyle 2017 yılından bu yana 543 bebeğe "Hoş geldin bebek" sürprizi yapan Mudanya Belediyesi, bu günlerde de çiçeği burnunda anne ve babaları yalnız bırakmıyor.

13.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:33
Mudanya'nın 'Uğur Böceği' projesinden hoş geldin sürprizi
Uğur Böceği projesiyle 2017 yılından bu yana 543 bebeğe "Hoş geldin bebek" sürprizi yapan Mudanya Belediyesi, bu günlerde de çiçeği burnunda anne ve babaları yalnız bırakmıyor. Mudanya'nın bahar bebeği Öykü Doğan'ın ilk hediyesi Mudanya Belediyesi'nden oldu.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerinin devamını da sağlıyor. Mudanya Belediyesi, anne ve bebek sağlığına hizmet veren Uğur Böceği projesinin çalışmaları kapsamında, Mudanya'da dünyaya gelen bebekleri sürprizle karşılamaya devam ediyor. 2017 yılından bu yana sürdürdüğü proje kapsamında 543 bebeğe "Hoş geldin bebek" sürprizi yapan Mudanya Belediyesi, bu günlerde de çiçeği burnunda anne ve babaları yalnız bırakmıyor. Serap ve Adem Doğan çiftinin bebekleri Öykü Doğan'ı ziyaret eden Zeytin Dalı ekibi, belediye atölyesinde üretilen beşik ve bebek setini hediye etti.

Mudanya'da yaşlısından gencine, çocuğundan engellisine herkesin yanında olduklarını hatırlatan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bizlere yaşamın sürekliliğini, umudu getiren meleklerimize, uğur böceklerimize sözümüz var. Mudanya, birbirini seven, sayan, huzur ve mutlulukla yaşayan insanların evi olmaya devam edecek. Mutlu yarınları birlikte yaşayacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudanya, Anne, Güncel
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