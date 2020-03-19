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Mudanya Özdilek'te Çanakkale sergisi

Özdilek Mudanya AVM, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle misafirlerine bu anlamlı günü duygulu bir şekilde yaşatmayı hedefliyor.

19.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:52
Mudanya Özdilek'te Çanakkale sergisi
Özdilek Mudanya AVM, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle misafirlerine bu anlamlı günü duygulu bir şekilde yaşatmayı hedefliyor.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale Müzesi Sergisi Mudanyalılarla buluştu. Çanakkale Müzesi sergisinde savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler, döneme ait eşyalar ve savaş topları cam fanuslar içinde sergileniyor. Ziyaretçilere döneme ait savaşın ve askerlerimizin fotoğrafları ile bir zaman yolculuğu imkanı sunuluyor. Çanakkale müzesini ziyaret edenlere, Çanakkale ruhunu hatırlatmak için, savaş sırasında askerlerin en önemli yiyeceği olan buğday aşı çorbası ikram ediliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Mudanya, Güncel

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