14.06.2019 18:52
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Mudanya sahilinde seyyar operasyonu

Mudanya sahilinde seyyar operasyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mudanya Belediyesi zabıta ekiplerinin de destek verdiği bir operasyonla Mudanya sahil bandında seyyar satıcılara ve kaldırım işgallerine yönelik operasyon yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mudanya Belediyesi zabıta ekiplerinin de destek verdiği bir operasyonla Mudanya sahil bandında seyyar satıcılara ve kaldırım işgallerine yönelik operasyon yaptı.

Bursa'nın denize açılan kapılarından biri olan Mudanya'da son zamanlarda sahil bandındaki kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara yönelik şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri devreye girdi. Öncelikle Güzelyalı İDO iskelesinden Mudanya Mütareke Müzesi'ne kadar olan sahil şeridindeki esnaf kaldırım işgallerinin kaldırılması, seyyar satıcılar ise bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı. Bölge esnafına 3 gün mühlet verilirken, sürenin dolmasının ardından ise Mudanya Belediyesi Zabıta ekiplerinin de desteğiyle sahil bandında operasyon yapıldı. Esnafın büyük bir bölümünün ihtarları dikkate alıp, duyarlı davranarak işgallere son verdiği görülürken, kaldırım işgalini sürdüren esnaflar ve seyyar satıcıların ürünlerine ise el konuldu. Toplanan yaklaşık 11 kamyonet malzeme Mudanya Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine teslim edildi.

Uyarıların ardından duyarlı davranıp, kaldırım işgaline son veren esnafa teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde denetim ve operasyonların Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde devam edeceğini açıkladı. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa, Mudanya, Güncel

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