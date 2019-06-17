17.06.2019 10:33
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Mudanya süt ve süt ürünleri şenliği'nde buluştu

Mudanya süt ve süt ürünleri şenliği

Mudanya Belediyesi hayvancılığın, süt ve süt ürünlerinin teşvik edilmesine yönelik Çayönü mahallesinde düzenlediği Süt ve Süt Ürünleri Şenliği'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdi.

Birbirinden eğlenceli yarışmalara sahne olan şenlik, İpek Ildız ve Levent Uçar konseriyle taçlandı.

Mudanya Belediyesi tarafından hayvancılığın, sütçülüğün, süt ve süt ürünlerinin teşvik edilmesine yönelik bu yıl ikincisini düzenlediği Süt ve Süt Ürünleri Şenliği, Çayönü mahallesinde gerçekleştirildi. Birbirinden eğlenceli yarışmalara sahne olan şenlikte "En Güzel Buzağı" ve "En Lezzetli Sütlü Tatlı" seçildi. Etkinlik kapsamında çocuklar için düzenlenen yoğurt yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. "En Güzel Buzağı" yarışmasında Rahmi Koç'unyetiştirdiği buzağı birinci oldu. " En Lezzetli Sütlü Tatlı" yarışmasında ise mahalle sakinleri yaptıkları sütlü tatlılarla birbiriyle yarıştı. Yarışma sonucunda Fatma Çevdir birinci olurken, Nazife Güvenç ikinci, Gülhan Güldoğan ise üçüncü oldu.

Mudanya'da yetişen ürünleri dünya markası haline getirmek için çaba harcadıklarını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz,"Kırsal kalkınmayı önemsiyor, köy kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında yer alıyor, toprağa değer veren projelerimizle onlara destek oluyoruz. Üretimde süreklilik, istihdamın ve gelirin artırılmasını sağlayacak desteklerle her zaman yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Daha önce sözünü verdiğim gibi üreticimize mazot desteğinde de bulunacağız. Üreticimiz kazancını artıracak. Köylümüz daha mutlu olacak. Geleneksel hale getireceğimiz festivallerle ürünlerimize hak ettiği değeri vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Şenlik, Mudanya Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterileri, belediye kursiyerlerinin Babalar Günü özel konseri ile renklendi. Şenlikte, çocuklar için de özel oyun alanları kuruldu. Etkinliğin sonunda İpek Ildız ve Levent Uçar, Mudanyalılara keyifli bir konser yaşattı.

Kaynak: Bültenler
Levent Uçar, Çayönü, Mudanya, Güncel

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