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Mudanyalı halterciler kupayla döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24-26 Ocak 30 ilden 325 sporcunun katılımıyla başlayan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Elvin Hardashov 102 kliogramda Türkiye ikincisi oldu.

27.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:26Mudanyalı halterciler kupayla döndü

'nın ilçesinde 24-26 Ocak 30 ilden 325 sporcunun katılımıyla başlayan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Gençlik ve Kulübü sporcusu Elvin Hardashov 102 kliogramda Türkiye ikincisi oldu.


MGS Takım antrenörü Güner Mutlu nezaretinde 3 sporcu ile katıldığı şampiyonanın son gününde yarışan Elvin, koparma 123 kilo, Silkmede 152 kilo toplamda 275 kilo ile gümüş madalya kazandı. Şampiyona ile ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Hasan Torun, kulübümüzün yeni branşı olan halter ile ilk defa katıldığımız anlamlı şampiyonada, 2020 yılına böyle ulusal bir başarıyla başlanması bizleri çok sevindirmiştir. Yerelde ve ulusal yarışmalarda toplam 14 branşta faaliyet gösteren kulübümüz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Mudanya'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörümüz Güner Mutlu olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.


Ayrıca bizlerden her daim desteklerini esirgemeyen Kaymakam Faik Oktay Sözer'e, Belediye Başkanımız Hayri Türkyılmaz'a ve ilçe spor müdürümüz Ekrem Uğurlu'ya çok teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdi. - BURSA


Manavgat, Antalya, Mudanya, Spor

Kaynak: İHA

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