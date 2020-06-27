Mudanyalılar 201 ünite kan verdi

Türk Kızılayı Mudanya Temsilciliği ile Kızılay Bursa Kan Merkezi tarafından Mudanya'da başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterip 201 ünite kan vererek rekor kırdılar.

Mudanyalılar 201 ünite kan verdi
27.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:28
Türk Kızılayı Mudanya Temsilciliği ile Kızılay Bursa Kan Merkezi tarafından Mudanya'da başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterip 201 ünite kan vererek rekor kırdılar.

Mudanya Mütareke evi önünde konuşlanan kan bağışı aracı sabah 10.30 da kan alımına başladı. Pandemi sürecinde yoğun kan tüketimi sonucu, kan bağışlarında düşüş görülmekte olmasına rağmen, kan ve kan ürünlerine ihtiyacı olan hasta sayısında artış gözlendi. Mudanya Kızılay Temsilcisi Mustafa Bayrak vatandaşları her zaman kan bağışlamaya davet ettiler. Kan açığını karşılamak için Mudanya'ya daha sık kan bağış aracının geleceği ifade edildi. Verilen mesajda, "İhtiyacı olan bir anne, baba, bebek, çocuk, asker, polis, kardeş, komşu, arkadaş olabilir. 1 yıl içinde 4 kez kan bağışlayarak hayatlarını kurtarabilirsiniz" dendi.

6 personelle saat 19.00'a kadar devam eden kan alımları sonunda 1. gün 68, 2. gün 62, 3. gün 71 olmak üzere toplamda 201 ünite kan toplanarak bu güne kadarki en fazla kan bağışı gerçekleşti. Mudanyalıların kan bağışına gösterdikleri ilgilerini memnuniyetle karşılayan Türk Kızılay'ı Mudanya Temsilcisi Mustafa Bayrak, Mudanyalıların kan bağışı konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Kan bağışı sırasında özellikle temizlik, mesafe ve maske kurallarına titizlikle uyulduğu görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Mudanya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››Güncel››Mudanyalılar 201 ünite kan verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:56: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UYARILARA RAĞMEN MASKE TAKILMIYOR - Haber 00:54: Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı - Haber 00:39: Kurban tedbirleri açıklandı - Haber 00:19: Lübnanlı Şii alim Tufeyli: "Erdoğan, Libya'nın istikrarı için çabalıyor" - Haber 00:18: SARIYER'DE DAMACANA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Haber 00:14: Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi - Haber 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber