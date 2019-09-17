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Müdür Ali Ertürk'e veda

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Tavşanlı ilçesine tayini çıkan Özel İdare Müdürü Ali Ertürk için veda yemeği düzenlendi.

17.09.2019 11:26Müdür Ali Ertürk'e veda
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Tavşanlı ilçesine tayini çıkan Özel İdare Müdürü Ali Ertürk için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Altıntaş Belediye Düğün Sarayı'nda düzenlenen veda yemeğine, Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, İl Genel Meclisi Üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı konuşmada, "Altıntaş İlçe Özel İdare Müdürü değerli kardeşimiz Ali Ertürk'ün ilçemizden tayini münasebetiyle verilen veda yemeğine katıldık. Kardeşimize yeni görev yeri Tavşanlı ilçemizde başarılar temenni ediyoruz. Altıntaş ilçemize ve köylerimize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Altıntaş, Tavşanlı, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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