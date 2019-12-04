Haberler » Güncel » Müdür Bentli'den telsizle kutlama - Haber

Müdür Bentli'den telsizle kutlama

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, telsizle anons ederek, Acil Sağlık Hizmetleri haftasını kutladı.

04.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:26Müdür Bentli'den telsizle kutlama
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, telsizle anons ederek, Acil Sağlık Hizmetleri haftasını kutladı.

"1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, beraberinde, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Serdar Derya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mahmut Saraç, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman İçel ve Acil Sağlık Hizmetleri saha koordinatörü Halife Alparslan ile telsizden anons yapıp, haftalarını kutladı.

Daha sonra, İl Ambulans Komuta Servisini ziyaret eden Bentli, çalışanları denetledi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ederek, görevli personelleri Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını tebrik edip çalışmalarında başarılar dileyen Bentli, çalışmalar hakkında bilgi de aldı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:11 Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede - Haber
13:10 Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
13:10 Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
13:06 Vali Pekmez, Şehit Demir'in ailesiyle bir araya geldi - Haber
13:05 Boyabat'ta kar mesaisi başladı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi!
4.12.2019 13:13:43