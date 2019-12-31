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Müdür Bilge, fotoğraf yarışmasında ödül alan personeli tebrik etti

Bursa Eczacılar Kooperatifi (BEK) tarafından, her yıl ulusal düzeyde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü yapılan fotoğraf yarışmasında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Battalgazi Barlas üçünülük ödülünün sahibi oldu.

31.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Müdür Bilge, fotoğraf yarışmasında ödül alan personeli tebrik etti
Bursa Eczacılar Kooperatifi (BEK) tarafından, her yıl ulusal düzeyde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü yapılan fotoğraf yarışmasında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Battalgazi Barlas üçünülük ödülünün sahibi oldu.

BEK kurucusu merhum Eczacı Naci Doğan adına düzenlenen fotoğraf yarışması her yıl farklı bir tema ile gerçekleşiyor. Geleneksel olarak düzenlenen yarışmanın bu yılki teması "Yolculuk Bir Serüvendir" oldu. Sağlık sektörü ve eczane çalışanlarının katıldığı yarışmada Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Battalgazi Barlas "Alpu'dan Urfa'ya" konulu çalışması ile yarışmada üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge yarışmada ödül kazanan personelini tebrik etti.

Ödül kazandığı fotoğrafın hikayesi hakkında konuşan Battalgazi Barlas, "Fotoğraf yarışmasında 2015 yılında birincilik ödülü almıştım, bu yılda fotoğrafımın üçüncülüğe layık görülmesinden mutluluk duydum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ise, "Personelimizin ulusal düzeyde yapılan yarışmada gösterdiği başarı bizleri de mutlu etti, kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Güncel

Kaynak: İHA

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