Haberler » Güncel » Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi - Haber

Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çocuk işçiliğiyle alakalı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

23.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:02 Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çocuk işçiliğiyle alakalı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Müdür Fehmi Çelik, çocuklara yönelik denetimlerin sıklaştığını vurgulayan Müdür Çelik, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü koordinesinde il Emniyet müdürlüğüne bağlı çocuk şube müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve gençlik il müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı denetimlerde Adıyaman Merkez'de çalışan ve dilenen çocuklar ile ilgili çalışma yapıldı. Kafeler, çay ocakları, trafik ışıkları, cami önleri ve parklarda yapılan denetimlerde sokakta dilenen ve çalışan çocuklar tespit edilerek gerekli müdahalelerde bulunuldu.

Çelik, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okul sıralarında olmaları gerekmektedir. Yaptığımız bu denetimlerde sokakta çalışan ve işçilik yaptırılan çocuklarımızı tespit ediyor, bu çocuklarımızın hayatlarına olumlu dokunuşlarda bulunuyoruz. Hizmet Modellerimiz içinde yapılması gereken müdahaleleri yapıyor, işbirliği gerektiren durumlarda diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Merkez, Fehmi Çelik, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49   İstanbul Havalimanı, 50 Milyon yolcuya ulaştı - Haber
15:48   İSTANBUL  BEŞİKTAŞ'TA DENİZCİLİK LİSESİNİN İSKELESİNDE CESET ŞOKU - Haber
15:48   Başkan Yalçın, Tiftik ve Yapağı Kooperatifi yöneticileriyle toplantı düzenledi - Haber
15:48   Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haber
15:47   Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (3) - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:50:47