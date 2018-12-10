Müdür Çelik'ten Baca Uyarısı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:47



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:47

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik, kış aylarında soba bacalarının temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik, yaptığı açıklamada, temizlenmeyen soba ve bacaların zamanla tıkandığını belirtirken, bu durumun çeşitli tehlikelere yol açtığını vurguladı. Yangınların genelde bacalardan kaynaklandığına dikkat çeken Çelik, tıkanan bacalardan tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazının ölümlere, biriken ateş parçacıklarının ise yangınlara neden olduğunu bildirdi. Çelik, "Baca temizliği soba zehirlenmelerinin önüne geçiyor. Kirli bir baca yakıtın doğru yanmasını engellerken, oluşan partiküller bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet veriyor. Temiz bir bacanın, yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağladığı ve çevre kirliliğini de önlüyor" dedi.Çelik, yaşanabilecek tehlikelere karşı vatandaşların alabilecekleri önlemlerle ilgili ise, "Baca çıkışları aşırı rüzgarlara karşı tedbir için en az çatı seviyesinden yüksek olmalıdır. Bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemelidir. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalıdır. Yılda iki kez bacalar temizlettirilmelidir. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacaları kullanarak can güvenliği tehlikeye atılmamalı, bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN