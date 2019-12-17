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Müdür Dağdeviren'den Başkan Güder'e ziyaret

Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Sinop Emniyet Müdürlüğü görevinden Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Dağdeviren, iadei ziyaret kapsamında Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.

17.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:49Müdür Dağdeviren'den Başkan Güder'e ziyaret
Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Sinop Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Dağdeviren, iadei ziyaret kapsamında Malatya Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçe genelinde güvenlik anlamında yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalar görüşüldü. Emniyet müdürlüğü ve Belediye Başkanlığının ortak yapabileceği çalışmalar istişare edildi. Malatya İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'in yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Müdürüm Ercan Bey'e Malatya'ya gösterdiği intibaktan, Malatyalılara gösterdiği sevgiden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Daha önceki emniyet müdürümüz Ömer Urhal bey 5 yıl kadar bir süre Malatya'da görev yaptı. Biz istiyoruz ki müdürümüz daha fazla kalsın. Müdürümüzün özverisi Malatya kamuoyunda oldukça beğenildi. Kendisi Malatya'ya gelmesiyle farkını fark ettirmiş oldu. Sokakta, caddede karşılaştığımız insanların müdürümüzün yaptığı çalışmalardan memnun olduğuna şahit oluyoruz. Bu da bizi gerçekten memnun ediyoruz. İllerin daha yaşanabilir olması için ekonomik veya fizyolojik özelliklerden ziyade güvenlik çok daha önemlidir. İnsanlar öncelikle güvenli şehirleri tercih ederler ve yaşamlarını o güvenli şehirlerde sürdürmek isterler. Malatya'mızda bugüne kadar gelen emniyet müdürlerinin yaptığı çalışmalar sayesinde şehrimiz hakikaten güvenli bir şehir. Bu huzurun daha da üst düzeye çıkmasını istiyoruz. Kıymetli müdürümüz de bu huzurun sağlanması için kendinden ödün vererek çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başarılı çalışmalar yaptığını dile getiren İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de "Başkanımızın güzel işler yaptığını görüyoruz. Yeni göreve başlamamdan dolayı çok fazla ziyaretçimiz oluyor. Sayın Battalgazi Belediye Başkanımızı daha önceden ziyaret etmeyi planlıyordum fakat gelen ziyaretçilerden dolayı vakit bulamadık. Ancak bugün gelebildik. Battalgazi Belediyesinin başarılı olduğunu biliyoruz. Başkan beyin bundan sonra daha da güzel işler yapacağına inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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