Müdür Elkatmış'tan Buzlanma ve Don Uyarısı

Meteoroloji 14. Van
Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış
, gece ve sabah saatlerinde yerel olarak görülen sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayına karşı yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşları uyardı.
Açıklamalarda bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, bölge genelinde tahmin edilen yağışların gerçekleştiğini ve bölge genelinde metrekareye 30 kiloyu geçen yağışlar olmasına rağmen herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını söyledi. Elkatmış, "Bölge genelinde bugün yağış beklentisi olmayıp, herhangi bir önemli meteorolojik hadise de beklemiyoruz. Kış mevsimine geçmemiz ile sık sık karışılacağımız ve özellikle gece ile sabah saatlerinde yerel olarak görülen sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayına karşı yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekir. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 8, Bitlis
'te 6, Muş
'ta 9, Hakkari
'de 7 derece olması bekleniyor" dedi. - VAN
02 Aralık 2018 Pazar 10:32