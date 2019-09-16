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Müdür Erdoğan Tunç, antrenörlerle toplantı yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yeni sezon öncesi istişare ve koordinasyon toplantısında antrenörlerle toplantı yaptı.

16.09.2019 13:45Müdür Erdoğan Tunç, antrenörlerle toplantı yaptı
Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yeni sezon öncesi istişare ve koordinasyon toplantısında antrenörlerle toplantı yaptı.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yeni sezonda yapılacak olan faaliyetler ve projeler hakkında antrenörlerden bilgiler aldı.

Tunç, antrenörlere yaz döneminin iyi şekilde geçtiğini belirterek, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Müdür Tunç, 'Spor Sivas'ın bu sene de aralıksız devam edeceğinden bahsederek, çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ertuğrul Yalçın, Aytaç Keklik ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin de hazır bulundu. - SİVAS

Taha Akgül, Sivas, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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