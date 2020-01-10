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Müdür Karabağ'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:18Müdür Karabağ'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Müdür Ali Karabağ, yayımladığı mesajda, "Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla dünya arasında köprü görevi görmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve haberdar etmek için verdikleri mücadele her türlü övgüye layıktır. Van'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Gazeteciler Günü, Ali Karabağ, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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