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Müdür Kaya 1 aylık maaşını bağışladı

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek 1 aylık maaşını bağışladı.

06.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:49
Müdür Kaya 1 aylık maaşını bağışladı
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek 1 aylık maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası devam ediyor. Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşını bağlayarak destekte bulundu. Müdür Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir aylık maaşını bağışlayarak destek verdiğini açıkladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Salih Kaya, Hakkari, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Müdür Kaya 1 aylık maaşını bağışladı - Haberler

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