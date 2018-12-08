Müdür Kızılkaya'dan Başkan Keskin'e Ziyaret

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:44



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:44

Çalışma ve İş Kurumu Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin'i ziyaret etti.Ziyarette, İş-Kur'un engellilere yönelik projeleri hakkında bilgiler veren Müdür Kızılkaya, engellilere öncelik sağladıklarını söyledi. Kızılkaya, "İş-Kur olarak yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu olan ve iş arayanlarımızın engelli kaydını yapıyoruz ve kayıtlı iş arayanlarımıza iş ve meslek danışmanı atıyoruz. Engellilerimiz kendilerine atanan danışmanı ile görüşerek iş arama sürecinde destek alabiliyorlar. Kendi işinin patronu olmak isteyen engellilere ise toplam 50 bin TL hibe desteği sağlıyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak girişimcilik kursları düzenledik, Meslek edinmek isteyenler içinde mesleki eğitim kursları açılacaktır. Detaylı bilgi için engellilerimizi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bekliyoruz" dedi.Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ise, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, engellilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Kızılkaya'ya teşekkür etti. - HAKKARİ