Müdür Kızılkaya, Kurumun Faaliyetlerini Anlattı

Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) Hakkari
İl Müdürü Ahmet Kızılkaya
, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme kursları açtıklarını söyledi.
İş-Kur'un aktif işgücü programları hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Kızılkaya, Hakkari merkez ve ilçelerinde Ocak- Aralık
2018 tarihleri arasında 163 işbaşı eğitim programı açtıklarını söyledi. 158 erkek ve 137 kadın olmak üzere toplam 295 kişinin işbaşı eğitim programından yararlandığını dile getiren Kızılkaya, 295 kişinin program sonrasında daimi olarak istihdam edildiğini kaydetti. İş-Kur'un işsizliği azaltmak ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için işbaşı eğitim programını hayata geçirdiğini hazırlatan Kızılkaya, "En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında işverenlerimiz çalışan sayısının yüzde 30'una kadar katılımcı talep edebilir. Programdan yararlanmak için en az yüzde 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır. İşbaşı eğitim programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır" dedi.
Müdür Kızılkaya; siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda ve muhabirlik mesleğinde düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresinin 9 ay uygulanacağını kaydetti. Kızılkaya, "Program günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 61.65 TL, öğrenciler için 46.23 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 30.82 TL) ve kısa vadeli sigorta prim
giderleri İş-Kur tarafından karşılanmaktadır. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 75 TL zaruri gider ödenecektir. Bu programdan yararlanmak isteyen işverenlere ve iş arayanlara her zaman yardımcı olacağımız gibi programa başvuru yapmak isteyen işverenlerin müdürlüğümüzdeki iş ve meslek danışmanları ile iletişime geçip gerekli bilgilendirmeleri alabilirler. Ayrıca Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzde çalışan iş ve meslek danışmalarını saha çalışmalarına göndererek, işverenlerimizi bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Girişimcilik programı eğitimi hakkında da bilgi veren Müdür Kızılkaya, "Merkez
ve ilçelerinde Ocak-Aralık 2018 tarihleri içerisinde 138 erkek ve 65 kadın olmak üzere toplam 203 kişi programdan yararlandı. Halen başvurular alınmaktadır. Hakkari merkezde 50 kişiye daha girişimcilik programı eğitimi verilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bizzat gelerek iş ve meslek danışmanları ile iletişime geçip başvurularını yapabilirler. Girişimcilik eğitim programı, kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır. Girişimcilik eğitim programı kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye
İş Kurumu (İş-Kur) arasındaki 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde' belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim programı bitiminde, katılımcılara 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi' verilmektedir" diye konuştu.
İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme kursları açacaklarını da ifade eden Kızılkaya, "Merkez ve ilçelerinde Ocak-Aralık 2018 tarihleri içerisinde 3 istihdam garantili kurs açtık. 19 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 38 kişiyi istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından yararlandırıp daimi olarak istihdam edildiler. Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 4 istihdam garantisiz kurs açtık. 22 erkek ve 59 kadın olmak üzere toplam 81 kişiyi istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarından yararlandırdık. Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şemdinli
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 6 özel politika mesleki eğitim kursları açtık. 59 erkek ve 125 kadın olmak üzere toplam 184 kişiyi özel politika mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandırdık" şeklinde konuştu. - HAKKARİ
Hakkari,Kızılkaya
Kaynak: İHA