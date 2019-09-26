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Müdür Koç, görevine başladı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Necmettin Koç, vazifesine başladı.

26.09.2019 12:58Müdür Koç, görevine başladı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Necmettin Koç, vazifesine başladı.

Koç, 3,5 yıldır Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten ve son kararname ile polis başmüfettişi olarak Ankara'ya atanan Hasan Çevik ve mesai arkadaşları tarafından karşılandı.Koç, daha sonra makama geçerek görevi Çevik'ten devraldı.

Koç, yaptığı açıklamada, "Kütahya için en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olacağım. Şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımıza ve bakanıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimi. Hasan Çevik müdürümün buraya kadar getirmiş olduğu hizmet bayrağını inşallah daha ileriye götüreceğim" diye konuştu.

Polis başmüfettişi Hasan Çevik, Koç'a başarılar dileyerek, kentten ayrıldı. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Hasan Çevik, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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