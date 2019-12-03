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Müdür Sünnetçioğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

03.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:48Müdür Sünnetçioğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yayımladığı mesajda, engelli kişileri güçlendirmek, kapsayıcılığı ve eşitliği sağlamanın tüm dünyada ana hedef olduğunu belirtti. Sünnetçioğlu, "Öncelikle sağlıklı bir insanda fiziksel olarak her an kendisinin bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerekir. Engelli kişiler, hem işverenler hem de süreci izleyenler tarafından izlenmelidir. Hükümetler, engelli kişiler ve onların temsilci örgütleri, akademik kurumlar ve özel sektör, engellilere yönelik bu hedefleri sağlamak için tüm dünyada bir ekip olarak çalışmalıdır. Sağlık sunucuları ise; doğum, hastalık, kaza ve afet nedenli engellilik riskini azaltmak için çalışmalı ve engelli bireylerin durumlarının iyileştirilmesi, sağlık durumlarının kötüye gidişlerinin önlenmesi ve bu bağlamda sağlıklarının korunmasına ekip olarak destek vermelidir" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığının merkez ve ilçelerdeki hastanelerde oluşturdukları engelli ve yaşlı refakat birimleri sayesinde de engelli vatandaşların zorluk çekmeden sağlık hizmeti almalarının sağlandığını ifade eden Sünnetçioğlu, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde evde bakım hizmetleri kapsamında ihtiyaca cevap verecek sayıda engelli nakil aracı bulunmaktadır. Ayrıca sağlık tesislerinin bahçe ana girişinde görme engellilerin rahatça ulaşabileceği bir yerde 'Hastane Yerleşkesi Kabartma Haritası' yapıldı. Her serviste bir kadın ve bir erkek engelli hasta olmak üzere en az 2 engelli hasta odası bulunmaktadır. Hastanemizde engelli bireylere özel 1 poliklinik odası çalışması başlatıldı. İşaret dili için 2018 yılında müdürlüğümüz tarafından eğitim düzenlendi ve her hastaneden bu eğitim için personel alındı. Engelli bireylere hastane içi ve dışı refakat edebilecek yönlendirme personeli bulunmaktadır. Acil, poliklinik, servis girişlerinde bilgilendirme, yönlendirme, uyarma amaçlı bilgilendirme işaret ve sistemlerinin çalışması yapıldı. Sağlık tesislerinin giriş çıkışlarının, rampa eğimlerinin ve sahanlık alanların engelli hastaların rahat ulaşımını sağlayacak şekilde düzenlemesi için çalışmalar başlatıldı. Engelli vatandaşlarımızın, sağlık alanlarımızda umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlara kavuşturulması için çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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