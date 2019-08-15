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Müdür Tunç, kayak idmanlarını takip etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayak İl Temsilciliği tarafından açılan tekerlekli kayak yaz okulu çalışmaları sürüyor.

15.08.2019 16:34 Müdür Tunç, kayak idmanlarını takip etti
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayak İl Temsilciliği tarafından açılan tekerlekli kayak yaz okulu çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Taha Akgül Spor Salonunda tecrübeli antrenörler İlhan Erzurum ve Kibar Genç yönetiminde devam eden idmanları takip etti.

Çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgiler alan Müdür Tunç, Sivas'ta kayak alt yapısının çok iyi olduğunu söyledi. Sporcularla bir süre yakından ilgilenen Tunç, yeni kış sezonunda sporcuların birçok dereceye imza atacağına inandığını da belirtti.

Ziyaret günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - SİVAS

Taha Akgül, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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