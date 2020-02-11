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Müdür Tunçmen, Bölükyayla Lisesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Bölükyayla Lisesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

11.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:52Müdür Tunçmen, Bölükyayla Lisesinde incelemelerde bulundu
'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Lisesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, okul idaresi ve öğretmenler ile bir araya geldiği istişare toplantısında öğretmenlerle sohbet ederek çalışmalarını sürdürüyor.

Daha sonra Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş'unda katıldığı programda deprem sonrası Bölükyayla İlkokulu için tahliye kararının alınmasıyla yeni yapılacak olan okul binasının etüt çalışmaları incelendi.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz'ın, Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş'u ziyaret etmesi, eğitime yönelik yatırımların incelenerek görüşülmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

İbrahim Halil, Bölükyayla, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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