Müdür Yakar'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaşını bağışladı.
16.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekler devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar da 1 aylık maaşının bağışlayarak destek verdi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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