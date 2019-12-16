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Müdür Yardımcısı Ersoy'dan Başkan Tekin'e ziyaret

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

16.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:23Müdür Yardımcısı Ersoy'dan Başkan Tekin'e ziyaret
Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, 'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin konuğuna teşekkür etti. Ziyaret sonrasında bir değerlendirme yapan Tekin, "Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy ziyaretimize geldi. İlçemizin çehresinin ilçemize yakışır hale gelmesi için düşündüğümüz projeleri birlikte yerinde inceleme fırsatımız oldu. Ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Bilecik, CEO, Yaşam

Kaynak: İHA

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