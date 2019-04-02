Müdür Yardımcısını, Öğrencisi Bıçaklayarak Öldürdü (4)

Kaynak: DHA

CEZAYI SORUN YAPMIŞGebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun aynı zamanda disiplin kurulu başkanı olduğu, ocak ayında F.Ç.'nin arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sırasında küfür etmesi nedeniyle disipline sevk edildiği ve 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi. Bu olayın ardından F.Ç.'nin zaman zaman müdür yardımcısının odasının çevresinde görüldüğü, bugün de müdür yardımcısını elindeki bıçakla 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.KENDİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİF.Ç.'nin olayın ardından yanına yaklaşan bir öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştığı, daha sonra da bıçağı boynuna dayayıp pencereye yanaştıktan sonra kendini öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. F: Ç.nin öğretmen tarafından ikna edildiği belirtildi. Olayın ardından bazı veliler okulun yanındaki pansiyona gelerek çocuklarını alıp evlerine götürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzmanlar eşliğinde ifade veren F.Ç., öğretmenini neden öldürdüğünü bilmediğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.