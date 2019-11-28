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Müdür Yavaş'tan Kıbrıs Gazisine ziyaret

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

28.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:31Müdür Yavaş'tan Kıbrıs Gazisine ziyaret
'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, gazisini ziyaret etti.

Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, Beldesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ali 'yı evinde ziyaret etti. Kıbrıs Gazisi Sarıkaya ile bir süre sohbet eden Müdür Yavaş, "Kahraman gazilerimiz onur ve şeref abidelerimizdir. Gerek devlet olarak gerekse de millet olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ne ihtiyaçları ne istekleri olursa olsun bu kutsal sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Allah sizlere hayırlı bereketli sağlıklı uzun ömürler versin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sarıkaya, Balkar, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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