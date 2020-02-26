Haberler » Güncel » Müdür Yiğit, Şıralık Vatan öğrencileri ile bir araya geldi - Haber

Müdür Yiğit, Şıralık Vatan öğrencileri ile bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Şıralık Vatan İlkokulu ve Ortaokulunu Ziyaret Ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

26.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:20Müdür Yiğit, Şıralık Vatan öğrencileri ile bir araya geldi
DÜZCE (İHA) – İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Şıralık Vatan İlkokulu ve Ortaokulunu Ziyaret Ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

'de okulları ziyaret ederek öğrencilerle sürekli bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bu sefer Şıralık Vatan İlkokul ve Orta Okulunu ziyaret etti. Okul ziyaretinde sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Yiğit, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenleri ile de bir araya geldi. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde yapılan çalışmalar, devam eden eğitim öğretim faaliyetleri, projeler kapsamında yürütülen faaliyetler ve okulun fiziki ortamının iyileştirilmesi çalışmaları ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Murat Yiğit, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 14:05:16