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Müdürlük personelleri veda yemeğinde buluştu

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerinden Nesrin Tosun ile Ertan Bulut'un emekliliğe ayrılması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

25.09.2019 13:23Müdürlük personelleri veda yemeğinde buluştu
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerinden Nesrin Tosun ile Ertan Bulut'un emekliliğe ayrılması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin yanı sıra il müdürlüğü personeli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen yemekte keyifli ve duygu dolu anlar yaşandı. Burada bir konuşma yapan İl Müdürü Yoldaş, "Arkadaşlarımızla yıllardır aynı çatı altında görev yapmaktan memnunuz. Görevleri süresince güzel ve başarılı işler ortaya çıkarmış iki personelimizdi. Yalnız işleriyle değil sosyal yönleriyle de aktif olan bu arkadaşlarımızla çalışmak güzeldi. Bugüne kadar verdikleri 34 yıllık hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür eder ve bundan sonraki emeklilik hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından İl Müdürü Yoldaş'ın emekli olan personellere hediyesini takdim etmesinin adından veda yemeği sona erdi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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