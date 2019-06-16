16.06.2019 16:27
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Mudurnu'da 4x4 Dünyası Offroad Fest yoğun ilgi gördü

Mudurnu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen '4x4 Dünyası Offroad Fest' yoğun ilgi gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen '4x4 Dünyası Offroad Fest' yoğun ilgi gördü.
Asfalt ve gürültüyü geride bırakıp, doğa ve huzurla kucaklaşmak isteyen binlerce kişi, 14 Haziran'da başlayıp bugün sona eren 4x4 Dünyası Offroad Fest'de bir araya geldi. Mudurnu ilçesinde düzenlenen festival kapsamında katılımcılar söyleşiler, etkinlikler, eğitim ve atölye çalışmalarıyla doğa severler de aileleriyle birlikte zaman geçirmenin keyfini sürdü. Şarkıcı Eda Baba'nın açık havada verdiği akustik konserle renklenen festivale, doğa tutkunları arazi aracı, otomobil, motosiklet, karavan ve ATV araçlarıyla katıldı. Doğada aile ve aynı ilgi alanına sahip dostlarla birlikte kamp, yaşam, eğitim ve eğlence konseptiyle düzenlenen festival kapsamında, çocuklar ve büyükler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışmasının yanı sıra, 3 sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Test sürüşleri, sohbetler ve farklı aktiviteler sunan festival, Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesi, Offroad camiasının Bolu ve Mudurnu'dan yer alan kulüp yapılanmaları Bolu Offroad Kulübü BOLOFF ve Mudurnu Offroad'un yanı sıra birçok firmanın desteğiyle gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Festival alanından görüntüler
Vatandaşlarla röportajlar
Mehmet Erel ile röportaj
Drone görüntüleri
Konserden görüntüler


Kaynak: DHA
Bolu, Mudurnu, Spor

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