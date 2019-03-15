Mudurnu'da Eski Lojmanların Yıkımı Gerçekleştirildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kullanılmayan 3 lojman yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Bezazıd Mahllesi'nde bulunan ve yaklaşık 80 yıllık olduğu belirtilen Mudurnu Orman İşletme Şefliğine ait tek katlı ve ahşap 3 lojmanın, yıkımı gerçekleştirildi.
Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski olan lojman binalarının birilerine zarar vermeden yıkımının gerçekleştirildiğini, yıkılan alanın ağaçlandırılarak, yeşil alan olarak düzenleneceğini belirtti.
Bolu, Mudurnu, Güncel
Kaynak: AA