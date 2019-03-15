Mudurnu'da Eski Lojmanların Yıkımı Gerçekleştirildi - Bolu

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kullanılmayan 3 lojman yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Bezazıd Mahllesi'nde bulunan ve yaklaşık 80 yıllık olduğu belirtilen Mudurnu Orman İşletme Şefliğine ait tek katlı ve ahşap 3 lojmanın, yıkımı gerçekleştirildi.
Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski olan lojman binalarının birilerine zarar vermeden yıkımının gerçekleştirildiğini, yıkılan alanın ağaçlandırılarak, yeşil alan olarak düzenleneceğini belirtti.
Bolu, Mudurnu, Güncel
Kaynak: AA