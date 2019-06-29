29.06.2019 11:16
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Mudurnu'da "Hacet Bayramı" etkinliği

Mudurnu

Mudurnu ilçesinde, "Hacet Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Mudurnu ilçesinde, "Hacet Bayramı" etkinliği düzenlendi.
Abant Tabiat Parkı bölgesinde bulunan Çepni köyünde düzenlenen Hacet Bayramı etkinliği mevlit okunmasıyla başladı.
Edilen duaların ardından vatandaşlara etli pilav ikram edildi.
Daha sonra karakucak güreşleri yapıldı ve dereceye giren güreşçilere madalya takdim edildi.
Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya , yaptığı konuşmada, ilçeye bağlı köylerde gerçekleştirilen hacet bayramlarına, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Bu bayramların, insanların kaynaşmasını sağladığını ve gençlerin spora olan ilgisini artırdığını ifade eden Kaya, bu tür geleneklerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA
çepni , abant , mudurnu , Güncel

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