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Mudurnu'da jandarmadan şehit ailelerine 23 Nisan sürprizi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri, şehit ailelerine 23 Nisan sürprizi yaptı.

23.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:58
Mudurnu'da jandarmadan şehit ailelerine 23 Nisan sürprizi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri, şehit ailelerine 23 Nisan sürprizi yaptı.
Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkesti beldesinde 3 şehidin ailesini ziyaret etti.
Ziyaret esnasında şehitlerin yakını olan çocukları da unutmayan ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden şehit yakını çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Jandarma ekipleri şehit ailelerini ziyarete giderken Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri jandarma araçları ile çocuk şarkıları eşliğinde konvoy yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, 23 Nisan, Mudurnu, Güncel , Haber
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