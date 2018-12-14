Mudurnu'da Kış Lastiği Uygulaması

14 Aralık 2018 Cuma 14:04



14 Aralık 2018 Cuma 14:04

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik ve kış lastiği uygulaması yapıldı.Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ilçe girişinde araçlarda kış lastiği uygulaması yaptı.Araçların evraklarını inceleyen ekipler, sonra kış lastiklerini kontrol etti.Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, kontrol edilen 31 araçtan 3'ü evraklarında eksiklik bulunduğu için trafikten men edildi. Bazı araç sürücülerine ise çeşitli evrak eksikliklerinden dolayı 3 bin 21 lira idari para cezası uygulandı.Polis ekipleri, ilçenin girişinde ve belirlenen bazı noktalarda aralıklarla devam edecek uygulamalar ile vatandaşların huzur ve güveni sağlamayı amaçladıklarını belirtti.