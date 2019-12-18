Haberler » Güncel » Mudurnu'da kızılcık fidanı dikimi yapıldı - Haber

Mudurnu'da kızılcık fidanı dikimi yapıldı

Mudurnu'da kızılcık bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

18.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:02Mudurnu'da kızılcık fidanı dikimi yapıldı
'da kızılcık bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.
Munduşlar köyünde hazırlanan 20 dönüm arazideki dikim törenine Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Necdet Türker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan Gül, Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar tarafından 1000 kızılcık ağacı ile arazinin çevresine 100 ceviz ağacı fidanı dikildi, ardından İlçe Müftüsü Necmi Uysal dua yaptı.
Projeyle, yetişen ürünlerden üretilecek kızılcık tarhanası ve korava marmelatının, "Mudurnu" markasıyla satılarak köy halkına ek gelir sağlaması hedefleniyor.

Muhammed İkbal, Necdet Türker, Mudurnu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:48 Ürdün'de domuz gribinden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haber
19:45 Edirne 'türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Haber
19:45 'Diyarbakır surlarına bakım yapılırsa 5 milyon turist gelir' - Haber
19:44 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi bulundu - Haber
19:42 Hollanda'da hükümet, azot oksit emisyonlarını azaltan yasa nedeniyle protesto edildi - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde yazanı gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
18.12.2019 19:49:59