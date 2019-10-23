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Mudurnu'da okul servisleri denetlendi

Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

23.10.2019 16:20Mudurnu'da okul servisleri denetlendi
Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, çocukların güvenli ve huzurlu şekilde eğitim gördükleri okullarına ulaşımlarının sağlanabilmesi, okul servis araçlarının ve sürücülerinin mevzuatta yer alan kriterleri taşıyıp taşımadıkları, sürücülerin aracı kullanmaya haiz olup olmadıklarının denetimi amacıyla uygulama yaptı.
İlçeye bağlı Taşkesti beldesi ile köylerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin bindiği servislere yönelik denetimde 24 araç kontrol edildi.
Denetimin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan tarafından servis sürücülerine yönelik etiğim de verildi.

Jandarma, Mudurnu, Güncel

Kaynak: AA

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