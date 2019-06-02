Mudurnu'da trafik denetimleri

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ve kırmızı düdük hediye edildi. Jandarma
ekiplerince, Bolu- Bilecik
kara yolu üzerinde yapılan denetimlerde araçlarda yolculuk eden çocuklara kırmızı düdük ve "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.
Çocuklardan, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemeleri istendi.
Denetimleri gerçekleştiren ekipleri ziyaret eden Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Uygulama sırasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Dilce, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Dilce, çocuklarla yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Sürücü babanız ve ya anneniz de olsa hatalarını bu karneye yazarak gittiğiniz yerdeki jandarmaya verin. Sağlığınız için siz denetleyicisiniz. Kemer
takmazsa onu uyarın." dedi.
Kaynak: AA
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