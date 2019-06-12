Mudurnu'da trafik kazası: 1 yaralı

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan
'dan Mudurnu istikametine seyreden Mehmet Bozkurt
yönetimindeki 06 BGD 98 plakalı tır ile karşı istikamette seyreden Erdem Belen
idaresindeki 14 FM 118 plakalı otomobil Aynalıkaya mevkinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi
Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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