Mudurnu'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.
10.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:12
İlçe meydanında düzenlenen programda, İlçe Emniyet Müdür Velili Hasan Hüseyin Turanlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu ve törene katılanların maske ile eldiven taktığı görüldü.
Kaynak: AA