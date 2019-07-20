Haberler» Güncel» Haber

Mudurnu'da "Yayla bayramı" etkinliği

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 10 köy tarafından ortaklaşa "Yayla Bayramı" etkinliği düzenlendi.

20.07.2019 12:10 Mudurnu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 10 köy tarafından ortaklaşa "Yayla Bayramı" etkinliği düzenlendi.
İlçeye bağlı, Beyderesi, Sarpuncuk, Topardıç ve Göncek köylerinin yaylalarının bulunduğu alanda düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.
Göncek, Keçikıran, Hacıhalimler, Yazılar, Dedeler, Sarpuncuk, Topardıç, Ketenler, Beyderesi ve Alpağut köy muhtarlıkları tarafından ortaklaşa düzenlenen bayram kapsamında okunan mevlidin ardından vatandaşlara etli pilav ikram edildi.
Yenilen yemeğin ardından düzenlenen karakucak güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: AA
Mudurnu, Bolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:12   Tacizle suçladığı babasının arkadaşını öldürdü
14:12   Suudi Arabistan'da Husilere ait İHA düşürüldü
14:11   Polonya'da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu
14:11   Yol kenarındaki tarlasında yetişen ürünleri ücretsiz veriyor
14:10   Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha toprağa verildi
14:10   Bisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliği
14:10   12 Dev Adam, Senegal ve Ürdün ile oynayacak