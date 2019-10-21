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Mudurnu Kaymakamı Kaya'dan inceleme

Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan kızılcık bahçesi dikim alanında inceleme yaptı.

21.10.2019 12:16Mudurnu Kaymakamı Kaya'dan inceleme
Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan kızılcık bahçesi dikim alanında inceleme yaptı.
Kaya, Munduşlar köyündeki tarlada yapılması planlanan 20 dönüm kızılcık fidanı alanını ziyaret etti.
İş makineleriyle oluşturulan dikim alanlarını inceleyen Kaya, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaya, kızılcık bahçesinin çevresine de ceviz fidanı dikilmesi talimatı vererek, aynı zamanda bölgede bulunan çeşmenin isminin de "Barış Pınarı Çeşmesi" olarak değiştirileceğini kaydetti.
Kaymakamı Kaya, Mudurnu Devlet Hastanesi inşaat alanına gelerek bölgedeki çalışmaları inceledi.
Mudurnu Özel İdare Binası olarak kullanılan alanda, mevcut binanın yıkılmasının ardından devam eden temel atma çalışmalarını inceleyen Kaya, hastane inşaatının önümüzdeki yıl içinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Orman İşletme Müdürlüğü, Özgür Kaya, Mudurnu, Güncel

Kaynak: AA

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