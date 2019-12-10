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Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu

KAYSERİ'de Durak-Hava Demir İlkokulu ve Ortaokulunda 3 ay önce okul müdürü Hakan Tatlı tarafından sahiplenilerek, 'Kartal' ismi verilen kedi, öğrencilerin neşe kaynağı oldu.

10.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:30Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu

KAYSERİ'de Durak-Hava Demir İlkokulu ve Ortaokulunda 3 ay önce okul müdürü Hakan Tatlı tarafından sahiplenilerek,  ' ' ismi verilen kedi, öğrencilerin neşe kaynağı oldu.

Talas ilçesinde Durak-Hava Demir İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Hakan Tatlı, 3 ay önce klinikte tedavisi tamamlanan sokak kedisine sahip çıktı. Tatlı, 'Kartal' ismini verdiği kediyi, öğrencilerin hayvan sevgisini öğrenmeleri için okula getirdi. Kedi, kısa sürede okulda öğrencilerin neşe kaynağı oldu. Öğrenciler sıralarda, Kartal'ı severek, ders dinliyor. 3 yaşındaki kedi, zamanının çoğunu sınıflarda öğrencilerin sevgisiyle yaşıyor.

Okul Müdürü Hakan Tatlı, okulun 4 yıl önce faaliyete geçtiğini belirterek, "Sadece akademik anlamda değil kültürel ve sosyal anlamda yaşam alanı bulabilmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın da tavsiyeleri üzerine biz de sokak hayvanı olan ve ismini 'Kartal' koyduğumuz kedimizi sahiplendik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bir arkadaş edindik. Kendisi klinikten alındı. Aşıları yapıldı ve sağlıklı bir şekilde öğrencilerimizle birlikte yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Tatlı, kedinin sınıflarda, salonlarda zaman zaman da idare katlarında zaman geçirdiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz onu sahiplendi ve alıştı. Sıcak bir ortamda yaşamına devam ediyor. Kartal aniden göründüğünde ve ayak altından geçtiğinde tepki veren hocalarımız oluyor. Tüm öğrenciler kedimizi sevmek için yarışıyor. Kartal çok sevgiden dolayı kaçabiliyor. O sevgi onu boğuyor. Öğrencilerin derste olduğu vakitte çok rahat ediyor. Yuvasına, yemeğini yemeye gidiyor. Okulumuzda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz onu çok seviyor" dedi.



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Kaynak: DHA

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